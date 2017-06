Zee van tranen door Italiaanse versie Margherita van Tania Kross

Het was vanavond de beurt aan Brace om te worden toegezongen. De zanger kon zijn tranen al eerder in de aflevering moeilijk bedwingen. Zo vertolkte schlagerzanger Dennie Christian het nummer Watermensen van de 3JS en zong Anita Meyer het lied Flink Zijn. Ook tijdens die uitvoeringen vloeiden de tranen rijkelijk.



Kross kreeg de eer om de avond af te sluiten. Dat deed ze op geheel eigen wijze door Borsato’s nummer Margherita in een klassiek jasje te steken. Al bij de eerste noot liepen de tranen over de wangen van Brace, die het nummer in het Nederlands heeft gezongen tijdens zijn deelname aan The Voice of Holland.



De andere artiesten waren net als Brace zichtbaar ontdaan door Kross’ versie. Zo pinkte Tommie Christiaan een traantje weg en kon Maan niets anders uitroepen dan ‘Dit is kippenvel!’. Kross zelf reageerde na haar performance droogjes: ,,Dat ging best goed."



Margherita is van origine een Italiaans nummer, maar is door Borsato ook in het Nederlands uitgebracht.