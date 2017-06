Zit ik nou te janken bij een liedje van Ariana Grande?

Pinksteren is toch al het ondergeschoven kindje van alle christelijke feestdagen. Het is zo kaal zonder gezellig versierde boom of verstopte chocolade-eieren en dan komt ook nog eens onherroepelijk die ene, ingewikkelde vraag: ‘Wat betekent dat dan mam, de uitstorting van de Heilige Geest?’



Onmiddellijk flitsen de Journaalbeelden van zondag in gedachten voorbij. Sirenes, gillende mensen, in paniek hollende Londenaren, schoten, een politieagent gebogen over een dode terrorist. May die ferm riep dat genoeg genoeg is. Ja, me dunkt, dat vond iedereen na 9/11 al. Maar wie gelooft daar nog in na Londen, Madrid, Parijs, Brussel, Stockholm, Berlijn en Manchester?



Het is zelfs amper nieuws meer, een aanslag, maar gewoon business as usual. Waar twee jaar geleden NPO 1 zondagmorgen nog onmiddellijk zou zijn leeggeveegd voor urenlange gesprekken met deskundigen en correspondenten was er nu pas om 11 uur een extra, korte nieuwsuitzending. Rob Trip kon gewoon eerst op zijn gemak thuis Pinksterontbijten.



Nog meer nieuws: na Romy is nu ook het lichaam van de vermiste Savannah gevonden. Weer een 14-jarige bruut vermoord. En wie weet wat nog meer. Ze ging heel gewoon even op de fiets naar een vriendin, om huiswerk te maken. Het zal je dochter maar zijn.