Zoon Diddy avondje uit met Kourtney Kardashian

Freek Vonk kijkt uit naar nieuwe duik met haai

20:49 Twee maanden nadat televisiebioloog Freek Vonk (34) door een rifhaai werd gebeten heeft hij het gevoel in de huid van zijn arm nog niet terug. Vonk liet vandaag aan Radio 538-dj's Coen & Sander weten dat het nog even kan duren voordat hij helemaal hersteld is. Desondanks gaat hij de ontmoeting met een haai gewoon opnieuw aan.