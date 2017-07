Amateurs VVOG houden stand tegen eredivisionist PEC Zwolle

Boksers Mayweather en McGregor hebben nu al ruzie

2:01 De eerste ontmoeting tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor in de aanloop naar hun titanenduel op 26 augustus is ontaard in een verbaal gevecht. De ongeslagen Amerikaanse topbokser en de Ierse kooivechter troffen elkaar dinsdag in het Staples Center van Las Vegas. Ze prezen daar hun gevecht aan.