Ayoub: We beginnen in Rusland weer gewoon op 0-0

Basaksehir met Elia in de basis tegen Sevilla

19:58 Met Eljero Elia in de basis hoopt de Turkse club Basaksehir vanavond weer een stap te zetten richting het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg uit Istanbul ontvangt Sevilla in eigen stadion. Inzet van het tweeluik in de play-offs is een plek in de groepsfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi, de verliezer gaat naar de Europa League.