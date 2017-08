Azarenka slaat US Open over wegens scheiding

KNVB laat Vloet nieuwe trainers opleiden

17:32 Wiljan Vloet gaat aan de slag bij de KNVB. De 54-jarige Brabander is aangesteld als zogeheten leercoach voor de cursus Coach Betaald Voetbal. In eerste instantie zou Ron Jans die functie gaan bekleden, maar Jans besloot daarvan af te zien toen zijn beoogde kompaan Leon Vlemmings ervoor koos om trainer te worden van Go Ahead Eagles.