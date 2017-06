Bacsinszky schakelt publiekslieveling Mladenovic uit

Timea Bacsinszky heeft het avontuur van de Française Kristina Mladenovic op Roland Garros vandaag beëindigd. De 27-jarige Zwitserse was in een partij met twee onderbrekingen vanwege de regen de 24-jarige Franse hoop de baas: 6-4 6-4.

Mladenovic, als dertiende geplaatst in Parijs, had in de vorige ronde titelverdedigster Garbiñe Muguruza uitgeschakeld. Daarvoor had de Française met lange driesetters tegen de Amerikaanse tennissters Shelby Rogers en Jennifer Brady het Franse publiek in spanning gehouden.

Tegen Bacsinszky sloeg Mladenovic echter te veel onnodige missers. ,,Ik was vandaag gewoonweg mijlenver verwijderd van mijn veste tennis'', zei een teleurgestelde Mladenovic. ,,Het was desondanks een spannende partij, daarom kan ik heel veel positiefs uit mijn optreden op dit toernooi meenemen.'' De hoop op een Franse toernooizege in Parijs is nu gevestigd op Caroline Garcia die het woensdag opneemt tegen de als tweede geplaatste Karolina Pliskova.

Voor de Zwitserse is het na 2015 de tweede keer dat ze in de halve finale staat in Parijs. Vorig jaar strandde ze in de kwartfinale. ,,Het is als een droom voor me om op het Franse Open te spelen'', zei Bacsinszky. ,,Ik weet zelf nog niet zo goed waarom het hier voor mij altijd zo lekker gaat. We hebben vandaag alles voorbij zien komen, een orkaan, een zandstorm, mooi weer en bijna sneeuwde het. Het was lastig om gefocust te blijven.''

Bacsinszky treft in de halve eindstrijd de Letse Jelena Ostapenko, die in drie sets afrekende met Caroline Wozniacki. Beide halve finalisten zijn op die dag jarig.

