Basaksehir met Elia in de basis tegen Sevilla

Elia nam met de landstitel afscheid van Feyenoord en stapte over naar Basaksehir, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Turkse competitie. Met zijn nieuwe ploeg rekende Elia in de derde voorronde van de Champions League af met Club Brugge (5-3 over twee duels). De linksbuiten was trefzeker tijdens het doelpuntrijke gelijkspel in Brugge (3-3).