Blog: Formule 1-circus snakt naar een streepje blauw

Echt waar. We hebben de zon gezien. Heel even, tijdens de ochtendtraining. En toen was daar weer de smog, die steeds weer als een deken over het circuit in Sjanghai rolt.

Door Arjan Schouten

Als Max Verstappen afgelopen nacht even zijn gordijn open geschoven had, was daar iets opmerkelijks te zien. Aan de hemel stond een ster. Ongetwijfeld staan die hier vaker, maar er was er nu ook echt één te zien. En in Sjanghai is dat nieuws. Een collega vertelde het vanmorgen jubelend in het busje naar het circuit. Alsof hij een nieuwe pandasoort had ontdekt.

Heel de week is de Chinese hemel hier al grijs en grauw. Een deken van smog rolt zich dagelijks uit en blijkt bizar moeilijk te doorbreken door de zon, die er ’s morgens bij de laatste training dan toch even was, maar ‘s middags tijdens de kwalificatie alweer werd verdrongen door het grote grijze niets. Waarom die trainingsdag vrijdag op een halve snipperdag uitdraaide? Niet eens omdat het zicht op de baan niet al te best was, maar omdat de medische helikopter 30 kilometer verderop geen toestemming kreeg om te landen vanwege slecht zicht. Dus kon de veiligheid van de heren coureurs niet worden gewaarborgd.

Donderdag was het nog erger, toen enorme regenbuien over de regio Sjanghai trokken. Maar die grijze sluier die hier ook als het droog is boven het circuit hangt, dat is geen aanstaande regen. Maar smog. Luchtvervuiling, het is een enorm probleem in de grote Chinese steden. En dan valt het nabij het circuit, waar ver buiten de binnenstad relatief veel groen is, nog wel mee.

Op de drukke wegen terug naar de stad stinkt het verschrikkelijk. Uitlaatgassen van de auto’s. Die kunnen geen kant op met die ondoordringbare grijze sluier. Op het anderhalf uur durende ritje van luchthaven richting circuit zal geen coureur ook maar iets van de stad hebben gezien. Een enkeltje grijze tunnel, dat is autorijden in China. Waar wij in Nederland even op Buienradar kijken voor we naar ons werk fietsen, checkt men hier massaal de Shanghai AQI. Een realtime Air Quality Index, die de hoeveelheid fijnstof in de lucht meet. Hoe de luchtkwaliteit hier vandaag is? Met alarmerend rode letters staat er ONGEZOND met het rode cijfer 151. U gaat deze blog heel snel wegklikken als we hier uit gaan leggen hoe dat cijfer precies is samengesteld, maar neemt u maar aan dat 151 extreem hoog is. Ter vergelijking: het luchtkwaliteitscijfer van Amsterdam is vandaag 28. Volgens de AQI het stempel GOED waard, en goed voor de kleur groen.

Of sporten in deze omstandigheden hier in China gezond is? Zeker niet op lange termijn niet. Gelukkig doet het Formule 1-circus China maar eens per jaar aan. ,,En wat is het een mooi weekend, hè. En ook zo lekker weer’’, grapte Verstappen vandaag na zijn mislukte kwalificatie.