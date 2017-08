Borg neemt Berdych op in Laver Cup-team

McEnroe heeft tot dusver vier tennissers geselecteerd voor de Laver Cup. Hij rekent in Praag op de Canadees Milos Raonic en de Amerikanen Jack Sock, John Isner en Sam Querrey. De namen van de andere twee spelers maakt McEnroe later bekend.

De Laver Cup bestaat dagelijks uit drie wedstrijden in het enkelspel en een duel in het dubbelspel. Het toernooi is vernoemd naar tennislegende Rod Laver. De inmiddels 79-jarige Australiër veroverde in 1969 als laatste mannelijke tennisser een Grand Slam, toen hij in één tennisseizoen het Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en het US Open op zijn naam zette.