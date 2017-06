Bouwman na winst bergtrui in Dauphiné: Mooiste week in carrière

Bouwman won de derde etappe in de Dauphiné en was mee in verschillende ontsnappingen, waardoor hij 44 punten bijeen sprokkelde voor het bergklassement. ,,Vandaag lukte me het niet om mee te zitten. Vanaf kilometer nul was het volle bak koersen", aldus Bouwman, die pas twee jaar profrenner is. ,,Ik zit er helemaal doorheen, maar ik ben zó blij. Dit is de mooiste week van mijn carrière."

Polkadot

Hij droeg het tricot sinds dinsdag als nummer twee in het bergklassement achter toenmalig leider Thomas de Gendt. De Belg ging hij donderdag voorbij, waardoor Bouwman de polkadot definitief om zijn schouders kreeg. In de laatste drie etappes behield de renner van Lotto-Jumbo de bolletjestrui. Zo zat hij gisteren mee in een ontsnapping en pakte hij een groot aantal punten om zo de leiding in het bergklassement te verstevigen.

Tweede profseizoen

Dat is een prestatie van formaat van het 23-jarige wielertalent, die pas aan zijn tweede profseizoen bezig is. Deze Dauphiné gaat de boeken in als de beste koers tot nu toe voor de wielrenner van LottoNL-Jumbo. Hij won dinsdag al een etappe, de eerste in zijn profcarrière, en zat de volgende dagen steeds mee in een ontsnapping, met uitzondering van vrijdag en vandaag.

Volledig scherm © AFP