Brama scheurt enkelband in finale play-offs

Het is al de tweede keer dit jaar dat Brama – die eind december PEC Zwolle inruilde voor FC Utrecht - kampt met een enkelkwetsuur. In februari scheurde Brama de binnenband van de linkerenkel. Daardoor miste hij het duel in Galgenwaard met PEC Zwolle. ,,Nog nooit in m’n hele carrière heb ik dit gehad en nu twee keer in een half jaar’’, stelde Brama in een reactie.