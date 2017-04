Calmejane soleert naar ritwinst in Sarthe

Bizarre misser van Menig in Kerkrade

19:23 Queensy Menig heeft vanavond tijdens de eredivisiewedstrijd Roda JC - PEC Zwolle een reuzenkans gemist. De aanvaller van de bezoekers was doelman Benjamin van Leer al voorbij, had de bal voor het intikken in het lege doel, maar schoot de bal tegen het been aan van de inglijdende Roda JC-verdediger Frederic Ananou.