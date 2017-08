Carrièremove voor Maaskant: van voetbaltrainer naar uitzendbureau

De kroonprins van de Nederlandse voetbaltrainers, zoals Maaskant lange tijd werd genoemd, werkte voor clubs als RBC Roosendaal, NAC Breda, FC Groningen en Go Ahead Eagles. Daarnaast was hij ook actief als trainer in Polen (Wisla Krakow), de Verenigde Staten (Houston Dutch Lions) en Wit-Rusland (Dinamo Minsk). Zijn laatste werkgever was sinds eind maart Go Ahead Eagles. Maaskant slaagde er echter niet in om de club uit Deventer in de Eredivisie te houden.