Del Potro op tijd in vorm voor US Open

Het is voor Del Potro zijn eerste deelname in Cincinnati, het voorbereidingstoernooi op de US Open, na vier jaar afwezigheid. ,,In de tweede set speelde ik mijn beste tennis'', aldus Del Potro, die in 2009 zijn tot dusverre enige grandslamtoernooi won. In de eindstrijd van de US Open rekende hij destijds af met Roger Federer. Bij de vier grandslamtoernooien bereikte Del Potro daarna alleen op Wimbledon nog eens de halve eindstrijd, in 2013.



In de derde ronde in Cincinnati neemt Del Potro, die tegen Berdych zeventien aces sloeg, het op tegen de Amerikaan Mitchell Krueger.