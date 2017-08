Dit is waarom Serena Williams Sjarapova niet mag

Na de eindstrijd in 2004 zou Sjarapova Williams 'brullend en huilend' hebben aangetroffen in de kleedkamer. ,,Serena haatte me omdat ik een mager meisje van 17 was dat haar tegen alle verwachtingen in versloeg. Maar meer nog haatte ze me omdat ik haar hoorde huilen", zou er volgens verschillende Britse en Franse media in Unstoppable: My Life So Far staan. De biografie van Sjarapova komt op 12 september uit.



,,Na de partij gaf Serena me een knuffel. Ze zij zoiets als 'goed gedaan' en lachte, maar van binnen lachte ze niet", aldus Sjarapova. ,,Niet lang na het toernooi hoorde ik dat Serena 'ik zal nooit meer van die kleine bitch verliezen' zou hebben gezegd."



Sinds 2015 won Williams al haar 18 partijen tegen Sjarapova. ,,Mensen vragen zich vaak af waarom ik zoveel moeite heb om Serena te verslaan. Het antwoord ligt voor mij in de kleedkamer na Wimbledon 2004."



Sjarapova, die vanwege een dopingschorsing en blessureleed is afgezakt naar plaats 14 op de wereldranglijst, is dankzij een wildcard verzekerd van deelname aan de US Open. Voor een weerzien met Serena hoeft de Russische niet te vrezen. Williams is zwanger en komt dit jaar niet meer in actie.