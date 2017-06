Dit zijn de rituelen van Rafa

Mocht Rafael Nadal zondag in Parijs geschiedenis schrijven en als eerste tennisser ooit voor de tiende keer hetzelfde grand slam winnen, dan is één ding zeker: hij zet bij het fotomoment even zijn tanden in de 'Coup des Mousquetaires'.



Ach, een kus op een beker, even bijten in de medaille, dat doen zo veel winnende sporters. Voor Nadal zit er veel meer achter de symboliek. Het is voor de Spanjaard de slotsom van een heel arsenaal aan rituelen die hij elk punt, elke partij, elk toernooi hanteert.



Zijn zesvoudige handeling voor het serveren kent iedereen die wel eens een partij van Nadal zag. Eerst de lijn schoonvegen. Dan met zijn racket de onderkant van zijn schoenen schoontikken, op gravelbanen althans. Vervolgens: aan zijn onderbroek trekken, zijn bezwete shirt van beide schouders halen, het zweet van zijn neus vegen en de haren achter de oren, ook al draagt hij een haarband. Elke opslag weer, hoe groot of onbeduidend de partij ook is.