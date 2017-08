Duel Everton tijdelijk stilgelegd na wangedrag fans

Deventer missie geslaagd voor Sander Thomas

19:03 Sander Thomas tekent een dezer dagen een profcontract voor één seizoen bij Go Ahead Eagles. De 20-jarige Tukker heeft de aanbieding van de Deventer club nog in beraad, maar kent geen twijfels meer nu hij vrijdagavond zeker is van een basisplek in de openingswedstrijd van het seizoen tegen MVV.