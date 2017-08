Dumoulin: Ditmaal telde alleen de winst

,, Met dank aan een superploeg", stelde Dumoulin in finishplaats Geraardsbergen. Dumoulin had zaterdag dankzij de tweede plaats achter de Belg Tim Wellens in de zesde rit, de leiderstrui veroverd.

,,Vandaag moesten we verdedigen, dat hebben we heel goed gedaan'', keek hij zondag terug op een spectaculaire finale waarin met name Peter Sagan en Greg Van Avermaet zich actief toonden en ook Wellens een poging deed het klassement alsnog te pakken.

,,Ik miste even de aansluiting. Ik had wel de benen maar zat even ingesloten. Gelukkig hadden we met de ploeg alles onder controle. Het was Søren

Kragh Andersen die me in één keer terugbracht. Hij was echt superman vandaag.''

Uiteraard had hij vooral oog gehad voor Wellens, die aan de slotrit begon met een achterstand van vier seconden. ,,Ik was vandaag zijn schaduw aan het spelen. Ik zag dat hij het op sommige klimmetjes ook lastig had, dat was fijn om te zien. Je moet in zo'n week soms ook een beetje geluk hebben.''