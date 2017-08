Formule 1-motoren brullen in september op circuit Zandvoort

De bekendste Formule 1-bolide uit de collectie van The FORCE is de Benetton B192, die in 1992 door de Duitser Michael Schumacher werd bestuurd. De meervoudige wereldkampioen behaalde met deze auto onder meer een tweede plaats tijdens de Grand Prix van Australië.



Er komen drie Arrows Formule 1-auto’s naar de Historic Grand Prix Zandvoort. De Arrows A10 uit 1987 is de voormalige auto van Eddie Cheever. De meest recente Formule 1-bolide is de Jordan EJ12 uit 2002.



The FORCE wil met zeven tot negen Formule 1-wagens in Zandvoort verschijnen. De organisatie werkt er nog hard aan om nog meer Formule 1-bolides naar de Historic Grand Prix Zandvoort te halen. Mogelijk komt de Toleman TG185 uit 1985 naar Circuit Zandvoort, 32 jaar nadat Teo Fabi met dit model deelnam aan de laatste Grand Prix van Nederland.