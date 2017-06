Froome gaat de aanval zoeken in Dauphiné

Ronaldo over kapsel uit 2002: Was puur om de aandacht af te leiden

7 juni Het ging de afgelopen week in Spanje vooral over Cristiano Ronaldo, maar ook de 'echte' Ronaldo verscheen gisteren weer in de publiciteit. De inmiddels 40-jarige Braziliaan deed in de Spaanse televisieshow El Hormiguero twee opvallende ontboezemingen.