Gekte in Taiwan na 'sexy foto' Nederlandse waterpoloërs

,,Je gaat het niet geloven, maar 23 miljoen inwoners van Taiwan zijn in rep en roer door deze foto van ons waterpoloteam. Op de een of andere manier is de foto op social media gekomen en is het een eigen leven gaan leiden. De kranten springen er bovenop'', twittert de Nederlandse bondscoach Robin van Galen.



,,Een televisieploeg van nationale tv kwam onze training filmen en nam een flinke boete voor lief. Dit werd live uitgezonden voor miljoenen mensen! Inmiddels zijn al onze wedstrijden volledig uitverkocht. Men snapt niets van waterpolo maar deze 'positieve hype' is slechts ontstaan door één sexy foto van strakke mannen in te kleine zwembroeken.''



De Universiade is van 19 tot en met 30 augustus.