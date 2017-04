GP Bahrein onder vuur door activisten mensenrechten

De activisten beschuldigen de overheid dat ze het evenement misbruiken om het imago van het land te verbeteren en misstanden op het kleine eiland in de Perzische Golf te verdoezelen. De inheemse bevolking, voor het merendeel sjiitisch, wordt vaak achtergesteld in Bahrein dat wordt geregeerd door de soennitische familie al-Khalifa.

,,Zichtbare actie is nu vereist van de Formule 1, wil het zich houden aan afspraken over de mensenrechten", stellen mensenrechtengroepen in een gezamenlijke brief aan de hoogste directie van de autosportfederatie. ,,We roepen jullie op om de race dit jaar niet door te laten gaan met het oog op de alarmerende situatie waarin Bahrein verkeert."

De sponsor van het evenement, Heineken, kreeg eenzelfde brief van verschillende mensenrechtenorganisaties in Bahrein. ,,De regering geeft een vertekenend beeld van het land. Als de Grote Prijs doorgaat is het een boodschap aan de burgers van Bahrein dat de wereld niet naar hen omkijkt", zei een activiste.

Ondanks de brief denken de activisten niet dat de Formule 1 daadwerkelijk de autorace in Bahrein annuleert. Sinds 2004 is de autosportwedstrijd het grootste sportevenement in Bahrein met een miljoenenpubliek wereldwijd. In 2011 werd de Grote Prijs al eens afgelast vanwege de burgerlijke onrusten in Bahrein.