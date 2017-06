Halep krijgt kans op revanche verloren finale 2014

Beide vrouwen begonnen slordig aan de wedstrijd. Met name Pliskova had moeite met haar service en maakte veel fouten. Halep profiteerde en won de eerste set.



In het tweede bedrijf verschoof het momentum naar de lange Tsjechische. De service van Pliskova ging beter lopen en ook het aantal fouten liep terug. Het leverde haar setwinst op.



In de beslissende set kwam Halep vroeg op voorsprong. De Roemeense liep uit naar 4-1. Pliskova knokte zich terug tot 4-3, maar Halep benutte bij een stand van 5-3 het eerste matchpoint.



,,Het was een echt gevecht'', zei de Roemeense. ,,Karolina had me in de Fed Cup al eens verslagen op gravel, dus ik was best nerveus. Gelukkig ging ik goed om met mijn zenuwen.''