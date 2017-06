Hogenkamp makkelijk naar tweede ronde

Het is de 16de zege van Hogenkamp in 17 partijen. In aanloop naar Roland Garros, waarvoor ze zich via het kwalificatietoernooi plaatste, won ze twee challengertoernooien. In Parijs reikte ze tot de tweede ronde, waarin ze verloor van de Belgische Elise Mertens. Met die prestatie bereikte ze voor het eerst in haar carrière de top 100, een belangrijk doel voor de 25-jarige Hogenkamp.