Houtzager van start in GP Sopot

Het is voor Houtzager de laatste voorbereiding met Calimero op het prestigieuze vijf-sterren toernooi van het CHIO Rotterdam, waarvoor de ruiter eerder deze week werd geselecteerd door bondscoach Rob Ehrens. Houtzager komt in Rotterdam zowel met het Nederlands team als individueel in actie.

Na een 14e plaats in de eerste kwalificatiewedstrijd met Calimero donderdag (foutloos) en een 43e plek op Mr Europe zaterdagmiddag (12 strafpunten) in Sopot, mag Houtzager zondag uitkomen in de vijf-sterren Grote Prijs over de maximale internationale hoogte van 1.60 meter. In de GP zullen 50 combinaties starten. Het betreft dezelfde hoogte die door Houtzager met Calimero over twee weken in Rotterdam overwonnen moet worden.

Landenwedstrijd