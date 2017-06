Imponerende Nadal houdt zicht op tiende zege Roland Garros

Tennisser Rafael Nadal heeft zich in de halve finales op Roland Garros niet laten verrassen. De als vierde geplaatste Spanjaard was duidelijk te sterk voor Dominic Thiem.

De negenvoudige kampioen zegevierde in Parijs in drie sets over de als zesde geplaatste Oostenrijker: 6-3 6-4 6-0. Nadal verloor op zijn indrukwekkende weg naar de eindstrijd, met ook een zege op Robin Haase in de tweede ronde, nog geen set.

Voor Nadal (31) is het zijn tiende finaleplaats op Roland Garros. Hij verloor in Parijs nog nooit in de eindstrijd om de titel. Zijn tegenstander zondag is de 32-jarige Zwitser Stan Wawrinka, die in vijf sets won van de als eerste geplaatste Schot Andy Murray.