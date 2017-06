Kubica terug in een F1-wagen na horrorcrash

,,Beste mensen... we moeten ergens eerlijk over zijn'', luidde de teaser bij de Twitterfoto nadat de coureur op de foto zijn helm afzette na een testsessie in de Lotus E20 uit 2012. ,,Het is waar. Het is echt Robert Kubica. Terug in een van onze auto's na zes jaar.'' Kubica was in 2008 de eerste Poolse coureur die een Formule 1-race wist te winnen. In de BMW-Sauber schreef hij de Grote Prijs van Canada op zijn naam.

Testsessie

Hij was voor het laatst actief in de Formule 1 tijdens een testsessie van Renault vooraf aan het seizoen in februari 2011. In dezelfde maand liep Kubica zware verwondingen aan zijn been, arm en hand op bij een zwaar ongeluk tijdens een kleine rally in Noord-Italië waar hij voor het plezier aan meedeed. De crash betekende destijds het einde van zijn Formule 1-carriÚre.



,,Waarom we dit geheim hebben gehouden? Het is was een privétest voor Robert'', liet het team weten. De 32-jarige coureur zou 115 rondjes hebben gereden en had na afloop 'de grootst mogelijke glimlach' op zijn gezicht.