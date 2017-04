LIVE: Geen enkele groep krijgt de ruimte

Nageeye duikt dik onder Ten Kate in Rotterdam

13:07 Abdi Nageeye mag zich vanaf vandaag de snelste Nederlander ooit in de marathon van Rotterdam noemen. De 28-jarige atleet van Somalische afkomst liep de 42,195 kilometer door de Maasstad in 2.09.34 en dook daarmee ruim onder de 2.10.04 die Marti ten Kate in 1989 neerzette. Hij eindigde als negende achter de Keniaanse winnaar Marius Kimutai.