Magistrale Nadal schrijft geschiedenis met tiende zege

Rafael Nadal heeft vandaag op het Court Philippe Chatrier in Parijs tennisgeschiedenis geschreven. De Spanjaard won voor de tiende keer Roland Garros. De bij vlagen magistrale Spanjaard versloeg in een eenzijdige finale de Zwitser Stan Wawrinka in drie sets: 6-2, 6-3, 6-4. Nog nooit in de geschiedenis van de tennisport won een speler een Grand Slam-toernooi tien keer.

Nadal sloot zo twee geweldige weken in stijl af. De 'koning van het gravel' stond geen enkele set af in de Franse hoofdstad, waar hij in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 ook al zegevierde. De Spanjaard verloor in zijn hele carrière slechts twee partijen op Roland Garros, in 2009 tegen de Zweed Robin Söderling en twee jaar geleden tegen Novak Djokovic uit Servië.

one of the swiss sunday papers seems pretty confident for #Stanimal

De finale is nog maar vier games (2-2) oud, maar we zien nu al een slijtageslag. Wawrinka , die nerveus is begonnen, en Nadal staan in de hitte van Parijs - het is dertig graden - al 24 minuten op de baan, gemiddeld zes minuten (!) per game.

Rafael Nadal is hard op weg naar 'La Décima', zijn tiende zege in Parijs. Hij wint set twee van Stan Wawrinka , die in de negende game van set 2 zelfs zijn racket breekt.

Het wordt een eentonig verhaal in Parijs. Rafael Nadal breekt Stan Wawrinka opnieuw in de eerste game van de derde set. Het lijkt over en uit voor de Zwitser .

Stan Wawrinka moet diep gaan in de derde game, maar hij staat in set 3 in elk geval op het bord: 2-1. Het is zijn zesde game van de wedstrijd. Robin Haase pakte totnutoe de meeste games van Nadal tijdens deze Roland Garros: acht !

Rafael Nadal schrijft geschiedenis op het Court Philippe Chatrier in Parijs. De Spanjaard wint voor de tiende keer Roland Garros. De bij vlagen magistrale Spanjaard verslaat in een eenzijdige finale de Zwitser Stan Wawrinka in drie sets: 6-2, 6-3, 6-1.Nog nooit in de geschiedenis van de tennisport won een speler een Grand Slam-toernooi tien keer.

Rafael Nadal mag vanmiddag laten zien dat hij nog steeds de allerbeste tennisser op gravel is. De Spanjaard staat in de finale van Roland Garros tegenover Stan Wawrinka, de Zwitser die in de halve eindstrijd de als eerste geplaatste Andy Murray uitschakelde.



Nadal, als vierde geplaatst, maakte de afgelopen twee weken grote indruk in Parijs. Na een paar mindere jaren met veel blessureleed heeft hij nog geen set verloren op weg naar de finale. De 31-jarige Spanjaard kan Roland Garros voor de tiende keer op zijn naam schrijven. De vorige negen finales van het grandslamtoernooi op het gravel in Parijs wist hij allemaal te winnen. Nadal was drie jaar geleden voor het laatst de beste op Roland Garros, vorig jaar zegevierde Novak Djokovic.



Wawrinka won het toernooi van Parijs in 2015. De 32-jarige Zwitser verloor tot aan de halve finales geen set. Hij bereikte de eindstrijd met een zege in vijf sets op Murray. De finale begint vanmiddag om 15.00 uur en is live te volgen bij AD.nl.