Marianne Vos breekt sleutelbeen

F1-Baas Carey: Uitbreiding kalender heeft nu niet de prioriteit

19:14 Toen Liberty Media eind vorig jaar in de Formule 1 stapte, hadden ze bij de mediagigant hun mond vol over een vollere, interessantere kalender. Dat voornemen werd in Canada alweer op de lange baan geschoven. ,,De kwaliteit is nu het belangrijkste. Niet de kwantiteit."