Matthews sprint naar dubbelslag in Zwitserland

De Australische teamgenoot van Tom Dumoulin kwam na 159 kilometer de lastige slotkilometer in de Zwitserse hoofdstad Bern goed door en was in de sprint de Sloveense wereldkampioen Peter Sagan van Bora en de Duitser John Degenkolb van Trek te snel af. Matthews is ook de nieuwe leider in Zwitserland.

De Zwitser Stefan Küng raakte zijn leiderstrui kwijt. De Zwitser van BMC pakte onderweg 2 seconden bonificatie mee in de tussensprints en had daarmee zijn voorsprong op Matthews en Dumoulin vergroot naar 3 seconden. Dat was niet genoeg. Hij finishte niet in de voorste groep. Dumoulin staat nu op 10 seconden tweede.

Lasse Norman Hansen van Aqua Blue Sport en Elmar Reinders van Roompot-Nederlandse Loterij gingen er vlak na de start in Menziken vandoor en bouwden een maximale voorsprong van ruim 8 minuten op. Op 19 kilometer van de streep liet de Deense voormalig-baanwielrenner zijn Nederlandse medevluchter achter. De ploegen van de sprinters lagen toen nog 2 minuten achter, maar maakten die achterstand nog voor het binnenrijden van Bern goed.

BMC controleerde in de slotkilometers, maar op het lastige klimmetje werd het peloton totaal uit elkaar getrokken. Matthews werd goed gelanceerd door ploeggenoot Nikias Arndt en boekte zijn tweede ritzege in het shirt van Sunweb. Eerder won hij de openingsetappe in de Ronde van het Baskenland. Morgen trekt het peloton de bergen in.

Derde etappe, Menziken - Bern:

1. Matthews (Aus) 159,3 km in 3.49.48,

2. Sagan (Slo)

3. Degenkolb (Dui)

4. Wellens (Bel)

5. Albasini (Zwi)

6. Bevin (NZe)

22. Dumoulin

24. Kruijswijk

37. Tusveld.

