Nadal dankzij afzeggen Federer na drie jaar weer beste van de wereld

Nadal of Federer zou Murray in Cincinnati voorbij gaan, maar na de afzegging van de Zwitser is Nadal er nu zeker van de koppositie over te nemen. De Spanjaard had vorige week in Montreál in Canada Murray al af kunnen lossen. Een plek in de halve finale had volstaan, maar Nadal moest in de derde ronde zijn meerdere erkennen in de jonge Canadees Denis Shapovalov.