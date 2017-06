Nadal komt zeker terug voor elfde titel in Parijs

,,Na 10 komt 11, maar ik weet niet of dat voor mij ook zo is", lachte Rafael Nadal op een persconferentie waarin hij terugblikte op zijn tiende titel op Roland Garros. De Spanjaard liet weten dat hij zeker terugkomt om een poging te doen.



,,Ik ga zeker terugkomen en er mijn best voor doen, dat heb ik heel mijn leven gedaan", zei Nadal ontspannen.