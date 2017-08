Nishikori beëindigt seizoen wegens blessure

Van Persie terug in voorselectie Oranje, Van Dijk ontbreekt

17:48 Dick Advocaat heeft Robin van Persie in zijn voorselectie opgenomen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije. De topschutter aller tijden van Oranje was onder de vorige bondscoach Danny Blind geruime tijd uit beeld. Virgil van Dijk is de opvallendste afwezige in de 32-koppige voorselectie.