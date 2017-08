Noor Jensen blijft leider Teuns net voor in Arctic Race

Federer te sterk Robin Haase met opgeheven hoofd naar huis

23:24 Robin Haase is er niet in geslaagd te stunten tegen Roger Federer. De Hagenaar ging in de halve finale van het masterstoernooi in Montréal in twee sets onderuit tegen de beste speler aller tijden. De Zwitser won met 6-3, 7-6 (5), maar Haase verliet het toernooi met opgeheven hoofd.