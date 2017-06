Ongeplaatste Ostapenko stunt met titel op Roland Garros

Jelena Ostapenko heeft voor een enorme verrassing gezorgd door als ongeplaatste speelster Roland Garros te winnen. De deze week 20 jaar geworden Letse, de nummer 47 van de wereld, versloeg op het gravel in Parijs in de finale de Roemeense Simona Halep (3): 4-6, 6-4, 6-3.

Ostapenko had in haar jonge carrière nog nooit een WTA-toernooi gewonnen en pakt nu dus meteen een grandslam. Met een leeftijd van twintig jaar en twee dagen is ze de jongste grandslamwinnares sinds Maria Sjarapova, die in 2006 pas negentien jaar en 143 dagen jong was toen ze Wimbledon won.

Keiharde slagen

Halep leek op weg naar de winst toen ze na het binnenhalen van de eerste set in de tweede een voorsprong van 3-0 nam. Ostapenko knokte zich met haar aanvallende spel en keiharde slagen echter terug. De sensatie uit Letland trok de stand gelijk en domineerde in de beslissende derde set.

Ostapenko kwam daarin nog wel met 3-1 achter te staan, toen ze in de vierde game haar service inleverde. De Letse toonde echter karakter en hield opvallend genoeg haar zenuwen in bedwang. Ze brak direct terug en plaatste twee games later de beslissende break, al had Ostapenko daarbij wel geluk toen een bal via de netband precies achter het net belandde. Ze benutte vervolgens wat later direct haar eerste matchpoint.

Nummer 1

Voor de 25-jarige Halep is de teleurstelling extra groot, want door haar nederlaag loopt ze ook de eerste plaats op de wereldranglijst mis. Bij winst zou ze de Duitse Angelique Kerber hebben afgelost. De Roemeense, die in 2014 de finale in Parijs verloor van Sjarapova, moet bovendien blijven wachten op haar eerste grandslamtitel.