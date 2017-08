Ook Raonic in overvolle ziekenboeg

Ostapenko gaat ook in Cincinnati af

21:12 De Letse tennisster Jelena Ostapenko voelt zich vooralsnog niet thuis op het hardcourt. De verrassende winnares van Roland Garros werd vorige week in Toronto al in de eerste ronde uitgeschakeld en vloog er dinsdag ook in Cincinnati direct uit. Ostapenko, als twaalfde geplaatst, moest buigen voor de Servische qualifier Aleksandra Krunic: 4-6 2-6.