Ostapenko gaat ook in Cincinnati af

Wawrinka start herstel na twee knieoperaties

19:35 Het kostte twee operaties, maar nu kan tennisser Stan Wawrinka met een gerepareerde linkerknie gaan toewerken naar het nieuwe seizoen. De 32-jarige Zwitser stuurde vanuit het ziekenhuis via Twitter een bericht de wereld in: ,,Niet de plek waar ik wil zijn, maar de tweede operatie is goed verlopen. Dat betekent dat ik kan beginnen aan mijn voorbereiding. Zie je snel, 2018."