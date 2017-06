Ostendorp nieuwe ‘burgemeester’ De Graafschap

De 48-jarige Ostendorp volgt op 1 september Hans Veldhorst op bij de Doetinchemse eerstedivisionist. Ostendorp is geboren in Dinxperlo en werkte lange tijd in het bedrijfsleven. Vanaf 2003 combineerde hij zijn commerciële functies met een politieke carrière en in 2006 werd Ostendorp wethouder in Aalten. Drie jaar later, in 2009, werd hij benoemd tot burgemeester van Bunnik.