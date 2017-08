Paulinho flink onder vuur bij fans Barcelona

Nadal: Speciaal om weer nummer 1 te worden

10:51 Rafael Nadal prijkt komende week voor het eerst in ruim drie jaar opnieuw helemaal bovenaan de wereldranking in het mannentennis. ,,Een speciaal moment", zo vertelde hij tijdens een persconferentie op het toernooi van Cincinnati, waar de 31-jarige Spanjaard deze week het eerste reekshoofd is.