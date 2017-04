Pieters wint middagetappe Healthy Ageing Tour

Vrouwen moeten apart lopen bij marathon Teheran

17:45 Vrouwelijke deelnemers lopen apart van de mannen en mogen niet deelnemen aan de volledige afstand van de eerste editie van de internationale marathon in Teheran. In Iran "lopen de vrouwen apart", zei de voorzitter van de Iraanse atletiekbond. De vrouwen lopen slechts 10 kilometer in het Asadi-stadion.