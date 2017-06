Pittsburgh Penguins prolongeert winst Stanley Cup

De Penguins zijn daarmee de eerste ploeg in bijna twintig jaar die de titel weet te prolongeren. Dat lukte Detroit Red Wings voor het laatst in 1997 en 1998. Voor Pittsburgh is het de vijfde Stanley Cup in de clubhistorie. Alle keren pakten de ploeg de trofee in een uitwedstrijd. Aanvoerder Sidney Crosby van de kampioen werd na de wedstrijd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de play-offs in de NHL.