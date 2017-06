Rafael Nadal als eerste zeker van seizoensfinale

Litjens maakt acht jaar na horrorcrash rentree bij TT van Assen

10:14 Joey Litjens maakt acht jaar na een horrorcrash zijn comeback als motorcoureur bij de TT van Assen. De 27-jarige Limburger zal zaterdag 24 juni deelnemen in de Supersport 300 klasse, een bijnummer van de wegraces uit het WK. In 2006 was Litjens met zestien jaar de jongste Nederlandse coureur ooit die deelnam aan de Dutch TT; hij reed destijds in de 125cc.