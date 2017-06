Ritsma keert terug op het ijs als trainer

Video Bottas maakt een 'donut' in een Zamboni

10:54 Zet een Formule 1-coureur achter een stuur, en het levert spektakel op. Of het nou een vorkheftruck, een Lada of, zoals in het geval van Valtteri Bottas, een dweilmachine is. De Fin slaagde er op het ijs van de Montreal Canadiens moeiteloos in een 'donut' te produceren met de Zamboni. Morgen kruipt Bottas gewoon weer achter het stuur van zijn Mercedes voor de eerste vrije training van de GP van Canada.