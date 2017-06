Rus verrast met eerste tweede ronde in vier jaar

Rus kwam in juli 2013 voor het laatst verder dan de eerste ronde van een WTA-toernooi. Toen verloor ze in de kwartfinales van Bad Gastein. Daarna deed de 26-jarige tennisster vooral mee aan ITF-toernooien. Twee keer haalde Rus nog het hoofdschema van een WTA-evenement, maar daarin verloor ze in de eerste ronde (Bastad 2015 en Seoul 2016).

Rus, die in 2012 de vierde ronde bereikte van Roland Garros, staat op de wereldranglijst op de 183e plaats. Babos is de nummer 36. In de volgende ronde staat Rus tegenover de Tsjechische Andrea Hlavácková of de Kazachstaanse Jaroslava Sjvedova.

,,Het is weer lekker om op een WTA-toernooi te spelen. Ik weet dat ik dit niveau heb'', aldus Rus, die in de eerste set aanvankelijk twee setpunten overleefde, maar daarna naliet een tiebreak af te dwingen. Ze stond bij een achterstand van 5-6 met 40-0 voor, maar gaf de game (en dus de set) alsnog weg.