Sagan viel door jasje gymleraar Zwolse Thomas à Kempis College

Het had een fijne ontspannen dag moeten worden voor Waaijer, gymleraar aan het Zwolse Thomas à Kempis, en zijn vrouw Joyce.,,De kinderen hadden we naar opa en oma gebracht, zodat wij met ons tweetjes konden genieten van een mooie wielerwedstrijd. De zon scheen. Het was een heerlijke dag."

Met neus er bovenop

Het duo vond een plaatsje op de Oude Kwaremont, één van de hellingen die de renners moesten bedwingen.,,Vanwege veiligheidsredenen moest ik mijn rugtas beneden achterlaten. Mijn jas en vest nam ik mee naar boven. Ik stopte mijn bril in mijn jas en mijn portemonnee in mijn vest. Bij de eerste omloop stonden Joyce en ik op de derde rij. Om het spektakel beter te kunnen zien, zochten we daarna een plekje vooraan. Omdat het warm was, hing ik mijn vest en jasje over het hek."

Volledig scherm Bas Waaijer en zijn vrouw Joyce langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen. © Eigen foto

Bij de laatste passage op de Oude Kwaremont ging het mis. In de achtervolging op de uiteindelijke winnaar Philippe Gilbert klapten Sagan, Greg van Avermaet en Oliver Naesen met een flinke smak tegen de kasseien. Pal voor de neus van Waaijer. Die was zich op dat moment nog van geen kwaad bewust.,,Er gingen wel wat Belgen flink tekeer tegen ons, maar die hadden ook behoorlijk wat drank op. Ook was mijn jas zoek." Ook dat deed nog geen belletje rinkelen. Na een tijdje kreeg hij z'n jack terug van een schoonmaakploeg bij het parcours.,,Ik was vooral blij dat mijn bril er nog inzat."

Schrikken

Quote Op de terugweg hoorden we op de radio: 'Hoe zou het zijn met het meest beruchte jasje van Vlaanderen?'. Mijn vrouw en ik keken elkaar verschrikt aan Bas Waaijer Van het onfortuinlijke trio was Van Avermaet uiteindelijk op 29 seconden van de winnaar als tweede geëindigd. Naesen en Sagan waren door de val uitgeschakeld: hun fietsen waren kapot. ,,Op de terugweg hoorden we op de radio: 'Hoe zou het zijn met het meest beruchte jasje van Vlaanderen?'. Mijn vrouw en ik keken elkaar verschrikt aan." De vraag zong daarna de hele tijd door zijn hoofd: was hij verantwoordelijk voor de val van Sagan?



Waaijer vervolgt: ,,Zodra het kon, heb ik beelden teruggekeken. Daarop leek het alsof Naesen in het jasje verstrikt raakte en niet Sagan." Maar beelden die de Slowaak, op voorhand één van de twee topfavorieten, op Instagram plaatste, lieten niets aan het toeval over. Sagan bleef achter Waaijers jasje haken en kwam ten val. Zijn twee mede-achtervolgers tuimelden over hem heen.

I am sure this video verifies the feeling I had about the cause of my crash yesterday at the Tour of Flanders. I was close to the barrier but I was in control when I felt that something caught my left arm, maybe the jacket that is seen later on me. I wouldn't have clipped the barrier with my wheel if I hadn't had my arm caught by that object. However, these things happen in racing and I now have to focus on Paris-Roubaix. (Video by @Seal_Jobs) Een foto die is geplaatst door null (@) op 3 Apr 2017 om 6:42 PDT

Excuses

Waaijer zat de laatste dagen behoorlijk met het voorval in zijn maag. ,,Ik vind het heel vervelend, maar voel me niet schuldig. Ik kon er niets aan doen. Bovendien: er hingen zoveel jassen over het hek. Het had ook bij andere toeschouwers kunnen gebeuren."

Wel zocht Waaijer contact met het kamp-Sagan, om excuses te maken.,,Ik heb zelf op amateurniveau aan wielrennen gedaan en reed bij het team van Asito samen met de Pool Maciej Bodnar, die nu ploeggenoot is van Sagan bij Bora-Hansgrohe. Ik had zijn nummer nog en heb hem een berichtje gestuurd, met de vraag of hij Peter namens mij excuses wilde aanbieden."

Ludieke reactie kamp-Sagan

Hij kreeg een leuke reactie. ,,De pr-manager van Sagan gaf aan dat ie iets ludieks wilde doen. Wellicht zou Sagan zijn regenboogtrui (tricot waarin wereldkampioen fietst, red.) kunnen ruilen tegen mijn jasje.

De renner zelf gaf na afloop al aan niet boos te zijn. In zijn bericht op Instagram zette hij al dat 'dit soort dingen gebeuren in de wielersport'.

Waaijer heeft na het eerste contact met het management van de renner vooralsnog niets meer van het kamp-Sagan vernomen. ,,Ik wacht rustig af. Wellicht komt het nog tot een ontmoeting."

Hoewel het incident dus mogelijk een grappig staartje krijgt, heeft Waaijer zijn lesje wel geleerd. ,,Ik hang nooit meer mijn jas over het hek."