Regio Zwolle Volleybal ook kansloos tegen Eurosped

ZWOLLE - De vrouwen van Regio Zwolle Volleybal hebben ook hun derde wedstrijd na de winsterstop verloren. In het Landstede Sportcentrum was Eurosped de thuisploeg met 0-3 de baas (23-25, 16-25, 18-25).

In de eerste set was er nog enigszins sprake van een gelijkwaardig duel waar de ploeg van Redbad Strikwerda desondanks met 23-25 verloor. Daarna waren de Almelose dames in de tweede set oppermachtig(16-25). In de derde set werd het nog even spannend toen Anneke Ykema na een mooie serviceserie de Zwolse ploeg op een 11-10 voorsprong zette. De bezoekers raakten niet van de kook en konden ook het laatste bedrijf eenvoudig naar zich toe trekken (18-25).

Uitgerekend de beste speelster van de avond, de 1.93 lange aanwinst diagonaalspeelster Kadi Kullerkann, internationaal van Estland, kon de partij namens Eurosped uitserveren. Regio Zwolle Volleybal kan zich met nog twee duels te spelen in de reguliere competitie opmaken voor de degradatiepoule. “We hopen dan eindelijk volledig te zijn” aldus technisch manager Edwin van den Broeke.