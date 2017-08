Spurs-delegatie in Amsterdam om Sánchez-deal af te ronden

Ajax wees in het weekend een bod van liefst veertig miljoen euro af, maar de verwachting is dat de deal alsnog rondkomt als de Engelsen tijdens de onderhandelingen met een verhoogd bod over de brug komen.



Sánchez zelf was door de transferperikelen afgelopen weekend zelf niet gemotiveerd om in actie te komen tijdens de verloren competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo. Trainer Marcel Keizer wilde alleen spelers selecteren die met hun volle concentratie bij de wedstrijd waren. Het is duidelijk dat Sánchez na één jaar Ajax zijn zinnen heeft gezet op een nieuwe stap in zijn carrière.