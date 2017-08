Svitolina wint WTA-toernooi in Toronto

Zverev verrast Federer in Montreal

13 augustus Alexander Zverev heeft voor de tweede week op rij een tennistoernooi gewonnen. Nadat hij vorige week de sterkste was in Washington, schreef de twintigjarige Duitser vandaag de Masters in Montreal op zijn naam. De als vierde geplaatste Zverev versloeg in de finale Roger Federer, de Zwitserse nummer twee van de plaatsingslijst. Het werd 6-3 6-4.